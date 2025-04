Roma, Ranieri punge la Lazio: «A Bodo pensavano a noi, nel derby lotteremo come pazzi. Voci su Vieira? Rispondo così»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in conferenza stampa in vista della Lazio. Tutti i dettagli in merito alla sfida

Claudio Ranieri ha parlato nella conferenza stampa in vista di Lazio-Roma.

CHE LAZIO SI ASPETTA – «Mi aspetto una Lazio che conosciamo. Una squadra forte viva. Con buone individualità e con un gioco corale. Ho visto la partita e quando vai a quelle latitudini con freddo ma soprattutto con quel tipo di campo paghi perché non sei abituato. Io credo che la Lazio nella partita di ritorno la possa ribaltare».

RITORNO CASTELLANOS – «Non cambia il mio modo di pensare o di approcciare la partita per un giocatore o per un altro. Sappiamo che appunto – come ho detto prima – la Lazio gioca un gioco corale e verticale. Per cui sappiamo quello che ci aspetta».

DERBY – «Io da quando sono arrivato ho sempre detto che sistemo la squadra per cercare di vincere. E questo lo farò anche dopodomani. Questo non significa che vinceremo, significa che lotteremo per. Così come abbiamo fatto con la Juventus. La Juventus è stata brava nei primi 20 minuti dove ci ha aggredito. Noi siamo stati molto bravi a farli giocare come vogliamo noi. E questo è un dato di fatto. Poi dopo siamo usciti anche noi, e simo riusciti a fare gol. E questo quello che cerchiamo sempre di dare e fare. Come dico sempre non prometto, mi piace lavorare, mi piace fare le cose sottovoce ma con la forza di dover fare il massimo. Noi dopodomani daremo il massimo. Poi starà anche la Lazio vedere quello che è in grado di fare».

VOCI SU VIEIRA – «Non ne parlo. L’ho già detto».

ULTIMO DERBY – «Sì, ho detto che smetto. Smetto. Per cui smetto. È l’ultimo derby d’allenatore. Capisco la sottilizza».

QUARTO POSTO – «Ho detto quando sono arrivato che Roma non è stata fatta in una notte, una massima degli inglesi. Sicuramente non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions League. Noi stiamo facendo il massimo per avvicinarci, poi starà alla proprietà e al nuovo allenatore mettere altri mattoni su quello che è il sogno del presidente. Io so che domani è una partita importante, bella, difficile. Acqua passata non macina più. Io non guardo a quello che ho fatto ieri, guardo sempre al futuro. Noi cercheremo di fare il meglio. Mi basta la prestazione dai ragazzi, che lottino come pazzi. Se vinceremo per fortuna, sarò comunque contento».

ROSA – «Abbiamo fatto delle buonissime scelte per le difficoltà che c’erano nel mercato di novembre sia con la restrizione della UEFA e sia per poter prendere determinati giocatori. Credo che siano giocatori da Roma, poi tutto è migliorabile. Poi starà al nuovo allenatore vedere se sono idonei per la Roma del futuro».

ROMA FAVORITA DOPO IMPEGNO LAZIO – «Anche noi abbiamo fatto questo tipo di trasferte, perché quando siamo arrivati alle 3/4 di notte non lo abbiamo detto a nessuno. Io non vedo che la Lazio stia attraversando un momento difficile, se no non vai a Bergamo e fai quello che hai fatto. Chi ti dice che sono andati lì e non pensavano a noi. Mi auguro che al primo posto ci sia sportività».