Napoli, infortunio Buongiorno: nuovi problemi per il difensore, le condizioni

Le condizioni di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, dopo l’infortunio rimediato in allenamento. I dettagli

Il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato un nuovo infortunio per Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale dovrebbe restare ai box per circa due settimane saltando così le sfide contro Empoli e Monza. L’obiettivo è tornare in campo il 27 aprile contro il Torino.

REPORT NAPOLI – «Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».