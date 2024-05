I voti dei due tecnici, dei migliori e dei peggiori in campo della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, vinta dai greci

Il giorno dopo Olympiacos-Fiorentina i voti sui quotidiani sportivi delineano un ritratto della partita in cui si possono vedere alcuni tratti distintivi della finale di Conference League. La squadra di Italiano è riuscita ad arrivare ai supplementari grazie all’ottimo lavoro della difesa – Terracciano e Milenkovic in primis, sopra il 7 su tutti i quotidiani sportivi – che ha tagliato fuori dal gioco la minaccia El Kaabi per 115′ minuti. Ma anche che al marocchino bastava un pallone per fare la differenza. In avanti la Fiorentina ha tirato molto – 17-6 i tiri totali -, ma male, trovando lo specchio solo 4 volte. Andiamo a vedere i voti ai tecnici, ai migliori in campo e ai peggiori dati da La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

ALLENATORI

GdS

6,5 Mendilibar – «L’inizio è un tamburo, il voler mettere subito in tasca la partita giocando ai mille all’ora. Poi il calo e il riavvio con Jovetic. Fino al terribile El Kaabi».

6 Italiano – «Disputa una finale chiaramente in trasferta, ma con coraggio e creando occasioni. Non merita la sconfitta che arriva a causa di lacune individuali».

CdS

Mendilibar (all.) 8 – «Se la gioca con le armi che ha, chiedendo sudore e sacrificio ai suoi. La ricompensa alla fi ne lo fa gioire e mette la Conference League nella bacheca personale dopo l’Europa League».

Italiano (all.) 6 «La Fiorentina non gioca una partita da finale per spessore e cifra tecnica, ma se la gioca. Fino al 115’ e poi va come a Praga»

TS

Mendilibar 7 – «Un anno fa, alla guida del Siviglia, conquistò la finale di Europa League superando ai rigori la Roma di Mourinho. Cerca il bis fino all’ultimo, e alla fine i suoi trovano la vittoria».

All. Italiano 5 – «L’ha sognata, inseguita, sudata. Nel momento più importante viene tradito dai senatori e dagli uomini di maggiore qualità. Alcune scelte non paiono all’altezza e la sua squadra chiude stanchissima».

MIGLIORI

GdS

7 El Kaabi «Vive sul filo in attesa del lancione giusto: arriva e anticipa Ranieri. E si capisce perché fa sempre gol, perché è un diavolo impietoso».

Milenkovic 7 – «Implacabile su El Kaabi, un anticipo alla mezzora del primo tempo sul centravanti marocchino è da applausi. Segnerebbe anche, ma è in fuorigioco».

CdS

El Kaabi 7,5 – «Annullato per 115 minuti, poi il guizzo che condanna la Fiorentina. Undicesimo in Conference, 33º in stagione».

7 Milenkovic – «Lo spauracchio El Kaabi non lo infastidisce. Anticipa il centravanti, lo contiene, lo sovrasta di testa. E il gol arriva quando non lo marca lui».

TS

El Kaabi 7 – «Il capocannoniere della Conference viene annullato per gran parte del match da Milenkovic. Nel finale diventa l’eroe della serata segnando il gol vittoria dell’Olympiacos: una sentenza dopo le 5 reti all’Aston Villa in semifinale»

Terracciano 7.5 «Pronti via e subito scalda i guantoni sull’affondo di Podence, sfodera coraggio a tu per tu su El Kaabi, pronto sul velenoso affondo di Jovetic. Una sicurezza».

PEGGIORI

GdS

5 Chiquinho – «L’elastico che (all’inizio) accorcia, allunga ed esalta l’Olympiacos. Poi? E poi stop: si affloscia, si abbassa, sparisce e saluta. Petardi».

4,5 Gonzalez – «Nessun cross pericoloso, nessun tiro, niente che resti nella memoria.

Ribadiamo il concetto: i campioni queste sfide le decidono».

CdS

Chiquinho 5 – «Ai margini della manovra biancorossa».

Ranieri 4,5 – «Una volta su El Kaabi, una volta anticipato nell’azione che decide la Conference League».

TS

Fortounis 5.5 «Fa il pendolo sulla fascia di competenza anche se si spegne in fretta»

Gonzalez 5 – «L’uomo più atteso non riesce ad accendersi. Mai un guizzo dei suoi. Quando nel finale di gara Italiano lo sposta a sinistra sembra non gradire».