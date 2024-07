Juventus, Vlahovic dopo il RIGORE SBAGLIATO: «Dobbiamo FARE QUESTO» 

Dusan Vlahovic ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Norimberga che ha chiuso il ritiro in Germania

Il rigore sbagliato e la sconfitta per 3-0 non sono sicuramente il miglior biglietto da visita per la prossima stagione, ma Dusan Vlahovic sa che si tratta solo di calcio estivo. Ecco il commento dell’attaccante della Juventus.

COMMENTO – «Finita la prima parte del ritiro. Ora si torna a Torino con la consapevolezza di dover lavorare ancora più duramente. Ci faremo trovare pronti»