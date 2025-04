Genoa, respinta l’ordinanza di A-Cap sull’aumento di capitale; dimissioni di Zangrillo? La risposta dell’ex presidente

Genoa, via all’aumento di capitale di Sucu nonostante il tentativo di impedimento dell’ex proprietà americana: dimissioni di Zangrillo dal CdA?

Il Tribunale di Genova ha respinto il procedimento d’urgenza presentato da A-Cap contro il Genoa, volto a bloccare gli effetti dell’aumento di capitale che ha portato Dan Sucu a diventare socio di maggioranza del club. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il giudice Daniele Bianchi ha ritenuto le richieste della società americana «infondate e inammissibili», spiegando nell’ordinanza che A-Cap non può agire in quanto non è socia del Genoa e che non sussistono i presupposti di urgenza necessari per l’intervento cautelativo.

Nel frattempo, circolano indiscrezioni su possibili dimissioni di alcuni membri del Consiglio di amministrazione, con richieste che sarebbero state indirizzate ad Alberto Zangrillo, ex presidente e attualmente ancora nel CdA dopo il passaggio di consegne a Dan Sucu. Interpellato sulla questione, Zangrillo ha risposto con una citazione latina: «Omnia cum tempore. Ut sementem feceris, ita metes. (Ogni cosa a suo tempo. Come avrai seminato, così mieterai ndr). Forza Grande Cuore Rossoblù».