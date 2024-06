Fiorentina, Martinez Quarta suona la carica: la PROMESSA ai tifosi viola non lascia dubbi

Fiorentina, Martinez Quarta suona la carica: la PROMESSA fatta ai tifosi viola non lascia dubbi. Le sue dichiarazioni

La sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos pesa ancora come un macigno. Dopo il mancato successo dello scorso anno, infatti, tutto il popolo viola si aspettava un epilogo diverso contro i greci. Martinez Quarta lo sa bene e, tramite un post pubblicato su Instagram, ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutta la piazza.

IL POST DI QUARTA – «Sono passati 3 giorni, ancora fa malissimo e quello che dirò non servirà a niente. Ma è il momento anche di mettere la faccia, prendere la nostra responsabilità, rialzarci, e finire domani nei migliori dei modi. Non vi immaginate quanto sognavamo e ci tenevamo a portare questo trofeo a Firenze, e quanto ci ha fatto male non riuscire a farlo. Immaginare gioire tutta la gente, tutta la città, tutto il popolo viola; vedere le immagini del Franchi pieno, il Viola Park, e tutti i tifosi che sono venuti ad Atene a sostenerci, fa ancora più male. Solo c’è da ringraziare a tutti voi e sarà il momento di rialzarci, ancora una volta, TUTTI INSIEME. Sono convinto che prima o poi, arriverà»