Voti Napoli-Empoli, i Top di Conte: McTominay mai così tanti gol in carriera, Lukaku supera Maradona, solo un giocatore di Premier è come lui

Tutti i voti per i calciatori del Napoli di Antonio Conte dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro l’Empoli. Tutti i dettagli in merito

Napoli-Empoli ha nel tabellino dei marcatori molto del significato della gara. McTominay e Lukaku, autori rispettivamente della doppietta che ha aperto e chuso la gara e della rete del 2-0, vengono giudicati entrambi meritevoli dell’8 in pagella da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport. Ecco i giudizi.

MCTOMINAY – Corriere dello Sport: «Non segnava dal 9 febbraio, Napoli-Udinese, e torna al gol con la prima doppietta italiana. Ora sono 8 in Serie A: mai così tanti in un solo campionato. Lo scorso anno allo United si era fermato a 7. Il palo e Vasquez gli negano la tripletta». La Gazzetta dello Sport: «Danza e strappa, apre il gioco e calcia. È il signore del centrocampo, ancora dominante: prima doppietta in A e un palo. Da clonare».

LUKAKU – Il giornale romano motiva così il voto: «Arriva a 22 reti di cui è ispiratore diretto – non accadeva dallo scudetto con l’Inter di Conte – tra le sue (12 con 12 vittorie) e gli assist: con i due per Scott sono 10 in campionato. Nessuno ne ha raccolti di più. In Serie A sono 82 firme con sorpasso completato su Maradona. E nei top-5 campionati europei solo lui e Salah sono in doppia cifra tra gol e assist». La testata milanese aggiunge: «Determinante alla sua maniera. E nel nuovo formato: due assist per McTominay, e scarica in rete il cioccolatino di Olivera».