Brasile, niente da fare per Wesley! Il suo sogno mondiale sfuma all’ultimo! Ancelotti chiama Ederson al suo posto

Brasile, niente da fare per Wesley! Il suo sogno mondiale sfuma all’ultimo a causa dell’infortunio di ieri! Ancelotti chiama Ederson al suo posto

Un infortunio ha compromesso la partecipazione di Wesley, terzino della Roma, ai prossimi Mondiali. Il giocatore ha accusato un problema all’inguine dopo pochi minuti dall’inizio dell’amichevole di preparazione a Cleveland, costringendolo a rinunciare alla rassegna iridata. La gravità del problema era apparsa evidente già dalla sua espressione al momento dell’infortunio.

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Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha fornito aggiornamenti nel post-partita: «Credo che domani (oggi, ndr) lo staff medico farà una diagnosi, deve sottoporsi a degli esami. Ha un problema muscolare e dobbiamo aspettare il risultato della diagnosi; possiamo solo attendere per vedere quale sarà il responso, ma io penso che avrà il tempo di recuperare ed essere con noi al Mondiale. Altrimenti, dovremo scegliere un altro giocatore e avremo il tempo per farlo».

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ha confermato che Wesley è stato sottoposto a ulteriori valutazioni mediche e a un esame diagnostico domenica. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra, costringendo il giocatore a rinunciare alla competizione. La federazione ha espresso rammarico per l’infortunio, sottolineando come Wesley sia molto apprezzato all’interno del gruppo e continuerà a essere considerato parte integrante della squadra impegnata nella corsa al sesto titolo mondiale.

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Per sostituire Wesley, il commissario tecnico aveva diverse opzioni, tra cui Vanderson del Monaco, Dodò della Fiorentina e Luis Henrique. Alla fine, Ancelotti ha scelto di convocare Ederson, centrocampista dell’Atalanta attualmente al centro di una trattativa con il Manchester United, per completare la rosa.

La CBF ha ufficializzato la convocazione di Ederson, che si unirà alla delegazione brasiliana negli Stati Uniti a partire da lunedì: «Alla luce della diagnosi, la CBF annuncia la convocazione del giocatore Éderson, che si unirà alla delegazione questo lunedì negli Stati Uniti».

Con questa decisione, il Brasile mantiene piena copertura sulla fascia destra, garantendo un’alternativa pronta e affidabile per affrontare il girone mondiale e puntare al titolo iridato. La sostituzione avviene con tempestività, consentendo ad Ancelotti di preparare la squadra con la rosa completa prima dell’esordio contro le avversarie del gruppo. La gestione dell’infortunio e la scelta del sostituto dimostrano la capacità organizzativa della CBF nel tutelare la competitività della selezione.

Il Mondiale si avvicina e il Brasile dovrà affrontare la competizione senza uno dei suoi titolari in difesa, ma con un innesto di qualità pronto a dare il suo contributo sul campo.