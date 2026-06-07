Bernardo Silva riaccende le speranze delle sue pretendenti: «Non ho ancora preso una decisione definitiva. La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero»

Bernardo Silva non ha ancora preso una decisione definitiva per il suo futuro. Queste le dichiarazioni del portoghese

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato e il nome che stuzzica maggiormente le fantasie dei top club europei è senza dubbio quello di Bernardo Silva. Il talento lusitano rappresenta il vero rebus di questa sessione, con la Juventus fortemente intenzionata a mettere a segno un clamoroso e prestigioso colpo a parametro zero.

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L’addio al Manchester City e l’attesa per il Mondiale

Il trequartista classe 1994 ha ufficialmente chiuso la sua straordinaria avventura in Premier League, salutando il Manchester City dopo aver scritto un ciclo leggendario e ricco di trionfi durato ben 9 anni. Attualmente, il giocatore si prepara ad affrontare l’impegno sportivo più atteso: a meno di una settimana dall’inizio del Mondiale, l’attenzione del fuoriclasse è rivolta esclusivamente al rettangolo verde. La rassegna iridata sarà la vetrina perfetta per ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista e, al tempo stesso, rappresenterà il trampolino di lancio ideale per valutare con estrema serenità la prossima, importantissima tappa della sua gloriosa carriera.

Le dichiarazioni sul futuro: nessun accordo ancora preso

Interrogato direttamente dai media sulle continue indiscrezioni che lo avvicinano a corazzate come la Juventus di Luciano Spalletti e il Real Madrid guidato da José Mourinho, il fantasista ha voluto fare totale chiarezza. L’ex Citizens ha delineato in maniera inequivocabile i criteri della sua imminente scelta:

«Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un’offerta. La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti».

Il messaggio è limpido: non c’è nessuna fretta. Le proposte sul tavolo sono numerose, ma l’ago della bilancia per la firma decisiva sarà la centralità del progetto e il desiderio reale del club acquirente di puntare sulle sue qualità.

La strategia della Juventus per convincere il lusitano

Queste precise ammissioni lasciano intatte le grandi speranze della dirigenza della Continassa. La Juventus ha compreso che per sbaragliare l’agguerrita concorrenza internazionale dovrà spingere sulla leva del forte coinvolgimento emotivo e tecnico. Sebbene la Spagna e la casacca del Real Madrid esercitino un innegabile fascino geografico e storico, il club bianconero è pronto a giocarsi le proprie carte.

L’obiettivo è garantire a Bernardo Silva un progetto tecnico interamente cucito sulle sue straordinarie doti, affidandogli fin dal primo istante i galloni di leader indiscusso dello spogliatoio. Il rinvio di ogni annuncio ufficiale al termine del Mondiale concede ai vertici juventini il tempo necessario per lavorare ai fianchi l’entourage del calciatore, pronti a dimostrare che Torino è la piazza che lo desidera più di ogni altra.