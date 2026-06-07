Calhanoglu Fenerbahce, il candidato alla presidenza Safi sgancia la bomba: «Il suo trasferimento è chiuso!»

Calhanoglu Fenerbahce, il candidato alla presidenza Safi ha annunciato la chiusura del trasferimento del centrocampista dell’Inter

Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, sta portando avanti con grandissimo vigore la sua intensa campagna elettorale e mediatica in vista delle imminenti votazioni per la guida del prestigioso club di Istanbul. Tra i punti salienti del suo programma, spicca una promessa di altissimo profilo: portare in Turchia Hakan Calhanoglu, attuale faro e regista del centrocampo dell’Inter.

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Le dichiarazioni shock: un’operazione già definita

Se nei giorni scorsi l’interesse per il fuoriclasse turco sembrava rientrare nell’alveo delle classiche suggestioni elettorali, nelle ultime ore la narrazione ha subito un’accelerazione drastica. Hakan Safi ha clamorosamente alzato il tiro, smettendo di definire l’affare come un semplice sogno e presentandolo, al contrario, come un’operazione di mercato ormai definita in ogni minimo dettaglio. Le sue dichiarazioni pubbliche, destinate a fare parecchio rumore, non lasciano alcuno spazio a libere interpretazioni: «Il trasferimento di Hakan Çalhanoğlu è chiuso, lo abbiamo anche annunciato!». Un’uscita perentoria che ha immediatamente infiammato i media sportivi internazionali.

Il ruolo dell’agente Gordon Stipic e l’accordo di base

Questa dichiarazione così dirompente non rappresenta una mossa isolata. A dare enorme consistenza alle affermazioni del candidato presidente ci ha pensato l’entourage stesso del giocatore. Nei giorni scorsi, infatti, Gordon Stipic, noto agente del centrocampista turco, ha spiegato pubblicamente di aver già raggiunto un accordo di base con la fazione politica di Safi. Tale intesa preventiva diverrebbe immediatamente operativa nell’eventualità di una vittoria alle urne durante questo fine settimana. La strategia dei “canarini gialli” è dunque chiarissima: dopo aver blindato il sì del calciatore e del suo entourage, hanno scoperto le proprie carte per forzare la mano.

L’Inter alle corde: a rischio i piani di Cristian Chivu

Adesso il peso della situazione ricade interamente sulle spalle dell’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione si ritrova improvvisamente in una posizione scomoda, messa con le spalle al muro dalle manovre turche. Sebbene il club meneghino sia tutelato da un contratto a lungo termine che lo vincola saldamente al proprio regista, gestire le ripercussioni psicologiche e ambientali di un’offensiva così mediatica non sarà affatto semplice. Questa improvvisa bufera rischia seriamente di stravolgere le geometrie e i piani tattici accuratamente preparati dal tecnico Cristian Chivu per l’immediato futuro. Il destino del perno nerazzurro si deciderà molto probabilmente subito dopo l’esito delle urne a Istanbul.