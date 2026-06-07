Nuovo allenatore Torino, caccia aperta. Lunedì giornata decisiva: da Abate a Juric, tutti i nomi

Nuovo allenatore Torino, lunedì sarà una giornata decisiva: tutti i nomi e cosa potrebbe succedere per la panchina granata

Il Torino entra nella sua fase più calda e delicata. La dirigenza granata è chiamata a prendere una decisione fondamentale per il futuro del club: individuare il nuovo allenatore che avrà il compito di raccogliere l’eredità lasciata da D’Aversa e sedersi sulla panchina per la prossima stagione. La scelta della nuova guida tecnica è uno snodo cruciale per programmare gli obiettivi futuri e delineare le strategie della società. In questo contesto denso di attese, la giornata di lunedì 8 giugno – secondo Gianluca Di Marzio – si preannuncia come uno spartiacque assoluto, un momento temporale che sarà estremamente importante per capire definitivamente su quale profilo sarà orientata la scelta finale per la panchina piemontese.

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Ignazio Abate resta in pole position

Tra i vari candidati sondati dalla dirigenza del club, un nome spicca su tutti gli altri per continuità di gradimento. Resta saldamente in lizza il profilo di Ignazio Abate. L’attuale allenatore della Juve Stabia ha dimostrato qualità gestionali e idee tattiche intriganti, elementi che lo hanno reso il preferito all’interno degli uffici societari. Nonostante l’agguerrita concorrenza, il tecnico è sempre stato considerato in pole position per assumere la guida della formazione granata. Il suo nome, tuttavia, per quanto forte e apprezzato dai vertici, non è l’unico attualmente sondato in questa complessa fase di casting.

L’ipotesi di un clamoroso ritorno: valutazioni su Ivan Juric

Le dinamiche del mercato allenatori sono imprevedibili e impongono di esplorare molteplici piste per non farsi trovare impreparati. Proprio per questo motivo, la direzione sportiva mantiene aperte diverse soluzioni alternative di assoluta garanzia. In particolare, sono attualmente in corso delle attente valutazioni su una vecchia conoscenza dell’ambiente: Ivan Juric. Per l’esperto tecnico, infatti, si tratterebbe a tutti gli effetti di un clamoroso ritorno sotto l’ombra della Mole. La sua profonda conoscenza della piazza, unita al suo temperamento e a un sistema di gioco ben collaudato nel recente passato, rappresentano un’opzione sicura che la proprietà sta analizzando con grandissima attenzione.

Gli incontri recenti: Gilardino e Di Francesco sullo sfondo

Oltre al grande favorito e al possibile cavallo di ritorno, il ventaglio delle opzioni si arricchisce di ulteriori protagonisti di enorme spessore. Nelle segrete stanze del club si susseguono intense riflessioni anche su altri due profili molto stimati nel panorama calcistico nazionale. Il primo è Alberto Gilardino, un allenatore in forte ascesa che è stato affrontato direttamente dal Torino, essendo stato incontrato nelle scorse ore per un summit conoscitivo volto a sondare la reale fattibilità dell’operazione. Accanto a questa suggestiva pista, non tramonta l’ipotesi che conduce direttamente a Eusebio Di Francesco, figura di grande esperienza tattica pronta a sposare un nuovo e ambizioso progetto tecnico. Le prossime ore saranno quelle della verità.