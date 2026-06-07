Moviola Grecia Italia: dubbi sul rosso a Reggiani

Moviola Grecia Italia, l’episodio arbitrale chiave del match amichevole di stasera, diretto dall’arbitro Igal Frid

L’episodio chiave della moviola del match Grecia Italia, seconda e ultima amichevole estiva per la Nazionale azzurra guidata dal ct ad interim Silvio Baldini. Dirige la sfida l’arbitro Igal Frid.

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LA MOVIOLA

Nell’amichevole tra Grecia e Italia, vinta dagli azzurri per 0-1, l’arbitro Yigal Frid ha diretto una partita intensa. Il debutto di Reggiani, giovane difensore classe 2008 del Borussia Dortmund, è stato sfortunato: a 20 minuti dalla fine è stato espulso per una trattenuta su Douvikas. Secondo il VAR, si configurava una chiara occasione da gol, giustificando il cartellino rosso.

Il giocatore era subentrato solo 13 minuti prima a Pietro Comuzzo e ha dovuto lasciare la squadra in inferiorità numerica. Gli uomini di Silvio Baldini hanno comunque difeso il vantaggio, deciso dal secondo gol consecutivo di Francesco Pio Esposito nel primo tempo, che ha sbloccato il match e assicurato la vittoria agli Azzurrini.