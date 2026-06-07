Real Madrid su Joao Neves e Vitinha: la risposta del Psg sulla loro cessione non si è fatta attendere

Real Madrid sulle tracce di Joao Neves e Vitinha: la risposta del Psg sulla possibile partenza dei due fuoriclasse è chiara

Il calciomercato è in pieno fermento, ma da Parigi arriva un messaggio inequivocabile destinato a spegnere sul nascere i sogni delle dirette concorrenti europee. Nelle ultime giornate si erano rincorse numerose indiscrezioni riguardanti un presunto e forte interessamento del Real Madrid per i due gioielli del centrocampo parigino: Vitinha e João Neves. Tuttavia, la risposta dei vertici del Paris Saint-Germain è stata categorica e non ha lasciato il minimo spazio a libere interpretazioni o a future contrattazioni estive secondo Fabrizio Romano.

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Intoccabili e fuori dal mercato: la posizione del PSG

Il club francese ha voluto fare chiarezza in modo tempestivo, ribadendo che entrambi i talenti lusitani NON sono in vendita. Per la società transalpina, i due centrocampisti sono considerati elementi intoccabili e parte chiave del progetto tecnico a lungo termine. La chiusura verso le big europee interessate, primo fra tutti il Real Madrid, è totale e assoluta. Il PSG ha infatti fatto trapelare in maniera decisa di non essere minimamente disposto ad ascoltare alcuna offerta, rifiutandosi persino di fissare un ipotetico prezzo di partenza per i cartellini. Una presa di posizione forte che blinda di fatto i due calciatori sotto la Torre Eiffel.

La strategia condivisa di Al Khelaifi, Campos ed Enrique

Questa rigidità sul fronte delle uscite eccellenti rispecchia fedelmente la nuova e rigorosa strategia societaria delineata dai vertici del club. Il piano d’azione condiviso dal presidente Nasser Al Khelaifi, dal direttore sportivo Luis Campos e dall’allenatore Luis Enrique è molto chiaro e ambizioso: l’intenzione è quella di tenere tutte le stelle a disposizione per costruire una rosa solida e in grado di aprire un lungo ciclo vincente dopo le due Champions League vinte. L’obiettivo non è più quello di stravolgere l’organico a ogni sessione di trasferimenti, bensì consolidare le certezze, tutelando i fuoriclasse che già vestono la maglia rossoblù.

L’assalto decisivo alla Champions League

Dietro la scelta di blindare i propri campioni si cela, come da tradizione, il grande sogno e la massima priorità della proprietà qatariota: provare a vincere un’altra UCL. Trattenere i pilastri della mediana significa garantire a Luis Enrique un reparto di livello mondiale, fondamentale per reggere l’urto e competere contro le altre superpotenze del calcio continentale. Il messaggio inviato al resto d’Europa è netto: il Paris Saint-Germain non smantella, ma serra i ranghi per dare l’assalto definitivo alla coppa più prestigiosa.