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Pagelle Grecia Italia: Pio Esposito come Rivera, Reggiani sfortunato. I VOTI
Pagelle Grecia Italia, i voti agli azzurri guidati da Baldini dopo la vittoria in amichevole. Brilla la stella più di Pio Esposito
Ancora una vittoria per 1-0 per l’Italia di Silvio Baldini, che supera la Grecia con un gol decisivo di Pio Esposito, autore del suo terzo centro consecutivo da titolare. Rispetto all’amichevole con il Lussemburgo, Baldini cambia due elementi: Ahanor prende il posto di Favasuli in difesa ed Ekhator viene preferito a Cherubini in attacco.
Gli azzurri prendono subito il controllo del gioco e sbloccano il match al 18’ grazie a Esposito, che finalizza con grande tecnica e freddezza. La Grecia non crea occasioni rilevanti, mentre l’Italia conferma la chimica sviluppata dall’Under 21, giocando in maniera corale.
Nel secondo tempo, la traversa nega il gol a Koleosho, ma la partita cambia con l’espulsione di Reggiani per una trattenuta su Douvikas, confermata dal VAR. Nonostante l’inferiorità numerica, gli Azzurrini restano compatti: Comuzzo è un muro, Chiarodia impeccabile, Pisilli onnipresente, Lipani regista e Favasuli efficace in entrambe le fasi. Donnarumma guida il gruppo nel finale.
L’Italia Under 21 batte così due nazionali maggiori di fila, con conferme importanti dai giovani e un Pio Esposito ancora decisivo, che fa reparto da solo e dimostra tutta la sua qualità da bomber. Queste le nostre pagelle al termine dell’incontro.
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GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos 6; Retsos 6, Hatzidiakos 5,5, Koulierakis 5,5 (46′ Rota 6); Vagiannidis 6 (76′ Tetteh 6), Mouzakitis 5,5 (76′ Zafeiris 6), Triantis 6 (62′ Androutsos 6), Kyriakopoulos 6 (62′ Tsimikas 6); Tzolis 5,5 (87′ Pavlidis sv); Masouras 5,5 (62′ Kyziridis 6), Douvikas 6,5 (87′ Kostoulas sv). Ct: Jovanovic
ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Ahanor 6,5 (46′ Mané 6), Comuzzo 7 (55′ Reggiani 5), Chiarodia 6,5, Bartesaghi 6; Pisilli 7, Lipani 6,5 (74′ Dagasso 6), Ndour 6; Koleosho 6,5 (87′ Faticanti sv), Esposito 7,5 (87′ Camarda sv), Ekhator 6,5 (46′ Fini 6, 74′ Favasuli 6,5). Ct: Baldini