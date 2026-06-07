Acerbi al centro dei desideri di due squadre di Serie A: dove potrebbe giocare dopo l’addio a zero dall’Inter

Acerbi potrebbe rimanere in Serie A dopo l’addio a scadenza di contratto dall’Inter. Ecco dove potrebbe giocare il difensore

Il calciomercato estivo si prepara ad accogliere tra i grandi protagonisti uno dei difensori più esperti e affidabili del panorama calcistico italiano. Il futuro di Francesco Acerbi sarà quasi certamente lontano da Milano. Il centrale difensivo è ormai pronto a iniziare una nuova avventura. Sulle sue tracce si sono già mosse con decisione due piazze importanti e ambiziose della nostra Serie A: il Monza e il Genoa, entrambe alla ricerca di un profilo di grande caratura per blindare le rispettive retroguardie in vista della prossima stagione. Lo riporta Matteo Moretto.

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La scadenza di contratto il 30 giugno e l’addio all’Inter

L’avventura di Francesco Acerbi con la maglia dell’Inter è giunta ai titoli di coda. Il difensore lascerà il club nerazzurro il prossimo 30 giugno, data fatidica in cui andrà formalmente in scadenza di contratto. La dirigenza meneghina e l’entourage del calciatore hanno deciso di non prolungare l’accordo, chiudendo di fatto un ciclo sportivo intenso, caratterizzato da un rendimento di altissimo livello e da traguardi prestigiosi. L’addio a parametro zero trasforma il centrale in una delle occasioni più ghiotte e strategiche di questa sessione estiva, permettendo alle squadre interessate di assicurarsi un leader difensivo navigato senza dover sostenere costi legati al cartellino.

Il pressing del Monza: esperienza per la difesa

Tra le pretendenti più accreditate per assicurarsi le prestazioni dello svincolato di lusso spicca il Monza. La dirigenza brianzola ha individuato nell’ormai ex difensore dell’Inter il tassello perfetto per alzare il livello di maturità e solidità del proprio pacchetto arretrato. L’obiettivo del club biancorosso è quello di inserire in rosa un vero e proprio comandante della difesa, un elemento carismatico capace di guidare i compagni e di garantire affidabilità tattica nel corso di un campionato sempre più competitivo. I sondaggi per portare Acerbi in Brianza sarebbero già in una fase esplorativa avanzata.

La concorrenza del Genoa e le prospettive future

Il Monza, tuttavia, non corre da solo e dovrà guardarsi dalla forte concorrenza del Genoa. Il Grifone vuole compiere un ulteriore salto di qualità e la retroguardia ligure necessita di un innesto di grande spessore: Acerbi rappresenta l’identikit tecnico e caratteriale ideale per il progetto tecnico rossoblù. La prospettiva di giocare in una piazza storica e passionale come quella genovese potrebbe stimolare il difensore in questa fase della sua carriera. Le prossime settimane saranno assolutamente decisive per comprendere quale tra Monza e Genoa riuscirà ad affondare il colpo vincente in questo avvincente intreccio di mercato.