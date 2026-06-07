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Italia

Formazioni ufficiali Grecia Italia: le scelte di Jovanovic e Baldini per l’amichevole

Published

11 ore ago

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Il ct ad interim dell'Italia, Silvio Baldini

Formazioni ufficiali Grecia Italia: le scelte di Jovanovic e Baldini per l’amichevole di stasera a Creta. Ecco i 22 in campo

Manca poco al fischio d’inizio della seconda amichevole internazionale dell’Italia guidata da Silvio Baldini, che affronterà la Grecia al Pankritio Stadium. Dopo il successo contro il Lussemburgo grazie al gol decisivo di Pio Esposito, i giovani azzurri cercano la seconda vittoria consecutiva. La Grecia, allenata da Ivan Jovanevic, arriva dalla deludente qualificazione ai Mondiali 2026 e dalle sconfitte nelle recenti amichevoli, rappresentando un test importante per misurare il carattere e la crescita dei ragazzi di Baldini.

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GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. CT: Jovanovic
A disposizione: Mandas, Tzolakis, Androutsos, Kontouris, Kostoulas, Kourbelis, Kyziridis, Mavropanos, Ntoi, Pavlidis, Rota, Tetteh, Tsimikas, Tzolakis, Zafeiris. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. CT: Baldini
A disposizione: Palmisani, Daffara, Reggiani, Favasulli, Fortini, Faticanti, Mane, Berti, Dagasso, Cacciamani, Fini, Inacio, Camarda.

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