La Lazio pensa a Gimenez: l’attaccante del Milan è il grande sogno di Gattuso! Occhio agli sviluppi nei prossimi mesi per i biancocelesti

La Lazio guidata da Gennaro Gattuso ha individuato nella ricerca di un nuovo centravanti la priorità assoluta per il prossimo calciomercato. La scelta del profilo ideale, spiegano fonti interne, dipenderà in primo luogo dal budget a disposizione della squadra biancoceleste, che dovrà conciliare esigenze tecniche e sostenibilità economica.

Secondo quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, l’obiettivo principale del tecnico calabrese sarebbe Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 attualmente in forza al Milan. La pista per l’attaccante sudamericano rappresenta una delle opzioni più concrete, con Gattuso che valuta il giocatore come un rinforzo in grado di garantire presenza fisica, tecnica e capacità di finalizzazione in area di rigore.

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Gimenez è arrivato al Milan nel mercato di gennaio 2025, ma la sua esperienza in rossonero non ha ancora decollato completamente. Complici problemi fisici nell’ultima stagione e la difficoltà di adattarsi immediatamente ai meccanismi della squadra, il centravanti messicano non è riuscito a incidere come sperato. I numeri di Gimenez con il Milan parlano chiaro: 7 gol e 2 assist in 37 partite tra tutte le competizioni, con una stagione in corso senza reti segnate.

Nonostante i dati poco esaltanti, il profilo di Gimenez convince Gattuso per alcune caratteristiche tecniche e tattiche. L’attaccante messicano possiede movimenti da punta centrale, buona fisicità e capacità di giocare spalle alla porta, elementi che potrebbero integrarsi bene nel 4-3-3 di Gattuso. Inoltre, il tecnico apprezza la volontà del giocatore di lavorare intensamente e il potenziale di crescita visto in passato con la maglia del Cruz Azul, dove Gimenez ha messo in mostra continuità realizzativa e istinto per il gol.

La Lazio, dal canto suo, dovrà valutare attentamente la cifra richiesta dal Milan e le condizioni contrattuali del giocatore. Il budget del club biancoceleste sarà il parametro determinante per capire se la trattativa potrà concretizzarsi o se si dovranno valutare alternative sul mercato. Gattuso, comunque, ha le idee chiare: serve un attaccante in grado di rinfrescare il reparto offensivo e dare garanzie sia in Serie A sia nelle competizioni europee, aumentando la competitività della squadra per la stagione 2026/2027.

Il futuro della Lazio passa quindi anche dalla scelta del nuovo centravanti, con Gimenez al centro delle strategie del tecnico e della dirigenza biancoceleste.