Paura in Danimarca Ucraina: Eriksen crolla a terra dopo un malore, match sospeso! Arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni: cos’è successo

Un momento di grande paura ha segnato la sfida tra Danimarca e Ucraina, quando Christian Eriksen ha accusato un malore al minuto 65. La partita, sospesa inizialmente per circa dieci minuti, è stata poi definitivamente interrotta. Il centrocampista danese, ex Inter e Manchester United, è stato immediatamente soccorso dagli staff medici delle due nazionali presenti in campo.

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Pochi istanti fa, la Federazione Danese ha aggiornato i tifosi tramite i propri canali social: “Christian Eriksen è cosciente e sta proseguendo bene dopo l’accaduto”.

Successivamente sono arrivate le dichiarazioni del Dottor Morten Boesen, divulgate sempre dalla Federazione danese: “Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve istante, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l’incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene”.

Per Eriksen si tratta di un incubo già vissuto: durante Euro 2020, nella sfida tra Danimarca e Finlandia, il calciatore aveva subito un arresto cardiaco in campo. Da allora gioca con un defibrillatore sottocutaneo, misura di sicurezza che lo ha aiutato a riprendere la carriera dopo quel terribile episodio.

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L’episodio di oggi ha inevitabilmente creato grande apprensione tra compagni, tifosi e addetti ai lavori. Nonostante la paura, la prontezza dello staff medico e la presenza del defibrillatore hanno permesso a Eriksen di riprendersi rapidamente. La sua condizione verrà monitorata nelle prossime ore attraverso accertamenti ospedalieri approfonditi, per capire le cause del malore.

La Danimarca e il mondo del calcio continuano a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mentre i tifosi hanno espresso solidarietà e incoraggiamento sui social. L’importanza della sicurezza e del pronto intervento in campo è nuovamente emersa come elemento cruciale per la tutela dei giocatori. Eriksen, secondo quanto riportato dai medici, sta bene e ha voluto tranquillizzare tutti: il ritorno a casa e le cure mediche saranno fondamentali per assicurare il pieno recupero e la sua futura partecipazione agli impegni internazionali.