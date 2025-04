Chelsea-Legia Varsavia: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Stamford Bridge la sfida di Conference League Chelsea-Legia Varsavia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

A Stamford Bridge a Londra si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Chelsea-Legia Varsavia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Badiashile, Colwill, Cucurella; Reece James, Caicedo; Sancho, Enzo Fernandez, Nkunku; Neto. Allenatore: Maresca.

Legia Varsavia (3-5-2): Tobiasz, Pankov, Augustyniak, Sergio Barcia; Kun, Morishita, Celhaka, Luquinhas, Vinagre; Gual, Pekhart. Allenatore: Feio.

Orario e dove vederla in tv

Chelsea-Legia Varsavia si gioca alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 254) e NOW. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.