FANTACALCIO – TI ODIO, FANTACALCISTA

Il fantacalcista è per natura un essere vigliacco.

Un losco faccendiere, un fedifrago.

Tratta menzogne, brama accordi truffaldini.

Tenta il guadagno facile, estorce informazioni sensibili.

Si muove silente e sordido.

Si sposta svelto, si insinua nelle aste. Più si imbuca più intrallazza.

Sudato, con la camicia sgualcita e il dopobarba rancido. Unghie sporche, alito pungente, capello unto.

Malandrino di stirpe.

Gretto e repellente.

Propone fantomatici trequartisti latini infiocchettati con soprannomi che arrovellano le lingue.

Millanta minorenni talenti slavi dal mancino appuntito.

Spacciatore di crediti.

Borseggiatore di appunti.

Insulta per poi smentire, gufa per poi complimentarsi.

Odia i suoi colleghi.

Avido e mitomane.

È meschino il fantacalcista.

È brutto il fantacalcista.

Vattene, fantacalcista.

Qui non c’è posto per tutti e due.