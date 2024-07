Thiago Motta su NORIMBERGA JUVE: «Non abbiamo giocato. Sugli ALIBI posso dire che...»

L’allenatore Thiago Motta dopo Norimberga Juve: ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero sul 3-0 subito

In zona mista nel post partita, Thiago Motta ha parlato così dopo Norimberga-Juve: partita finita 3-0 ai danni dei bianconeri.

THIAGO MOTTA – «Non siamo riusciti a entrare nel gioco, a controllare il gioco. All’inizio del secondo tempo è andata molto meglio. Dovevano andare a trovare il pareggio e secondo me poteva cambiare la partita. Ma non è un alibi penso che dobbiamo e possiamo fare meglio, ma in generale, al di là del risultato, tutto il resto abbiamo fatto una buona preparazione».