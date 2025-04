Runjaic: «Udinese, dovevi essere più cattiva! Solet? Penso che...» - Calcio News 24

Runjaic ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Genoa Udinese di stasera. Le parole del tecnico bianconero

Runjaic, allenatore dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Genoa Udinese di Serie A.

LE PAROLE – «Dobbiamo giocare con impegno, intensità e personalità. È meno pressione, quindi dobbiamo giocare e mettere tutta la nostra qualità sul gioco, game by game. È un buon test per noi. Solet?È un giocatore ottimo e fantastico, sicuramente. Come tutti, deve continuare a dimostrare in queste ultime otto partite di campionato. Non aspetterà noi, ma lui deve continuare a far vedere se vale davvero una grande squadra. Da qui lo ha dimostrato eccome».