Xavi pronto a tornare in panchina? L’ex Barca è nel casting per una panchina in bilico! Le ultime

Xavi torna in panchina? L’ex Barcellona è nel casting per una panchina in bilico! Le ultimissime sul tecnico che piace in Serie A

Il rapporto teso tra Martín Demichelis e Sergio Canales sembra segnare la fine dell’avventura dell’allenatore argentino al Monterrey, una decisione ormai quasi inevitabile. Oltre ai dissapori personali, i risultati deludenti della squadra in questa stagione hanno aggravato la situazione.

Secondo TUDN, il club ha già iniziato a valutare possibili candidati per il ruolo di allenatore. Tra i nomi citati, Julen Lopetegui rimane un’opzione intrigante ma difficile da concretizzare, dato il suo interesse a restare in Europa. Santiago Solari e Xavi sono altre possibilità, con quest’ultimo (molto apprezzato in Serie A) che potrebbe essere incentivato dalla partecipazione al Mondiale per club e dai rapporti con Hector Moreno, ex compagno al Barcellona. La scelta del prossimo tecnico è ancora incerta, ma il destino di Demichelis appare deciso.