Calciomercato Venezia, cosa faranno i veneti con Oristanio? Quel fattore potrebbe decidere il futuro dell’attaccante

Calciomercato Venezia, la salvezza per riuscire ad avere più vantaggi sulla gestione di Oristanio. Le ultime novità tra interessi e valutazioni

Il calciomercato Venezia è un tema nella quale, seppur poco citato, è parte integrante dell’effetto domino scaturito dalla prima squadra: in piena lotta per non retrocedere e che deve salvarsi per cercare di mantenere più pezzi pregiati possibili.

Secondo quanto raccolto da Tuttovenezia.it, Oristanio è fortemente corteggiato da molte squadre (Bologna su tutti), ma in caso di salvezza il Venezia avrebbe il coltello dalla parte del manico.