Champions League, oggi iniziano le qualificazioni alle Coppe europee: 10 squadre da seguire (per motivi non necessariamente calcistici)

Le coppe europee iniziano oggi con i turni di qualificazione alla Champions League, Europa League e Conference. Un turno che vede scendere in campo squadre che sono alla profonda periferia d’Europa, ma non per questo, meno degne di essere raccontate, come fatto in un bel thread su X dal podcast Sweeper. Di seguito 10 delle squadre più strane, simpatiche e matte che prenderanno parte a queste qualificazioni di Champions League, Europa e Conference.

🏆 There will be no Real Madrid, Man. City or Bayern Munich when the 2024/25 Champions, Europa & Conference Leagues start this week.

So who are the clubs in the qualifying rounds? And what do you need to know about them? Let us introduce you to 10 of the participants.

THREAD 🧵 pic.twitter.com/zh3HkOV5XL

— The Sweeper (@SweeperPod) July 8, 2024