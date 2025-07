Mercato Como, non solo acquisti: Strefezza verso l’Olympiacos! I dettagli dell’operazione e le cifre

Mercato Como, non solo acquisti per Fabregas: Strefezza verso l’Olympiacos! Tutti i dettagli dell’operazione e le cifre

Il Como, protagonista attivo in questa finestra di calciomercato estivo, non si limita alle acquisizioni. Il club lariano sta lavorando anche per ridurre il numero di giocatori in rosa, e uno dei nomi destinati a lasciare il lago è quello dell’attaccante brasiliano Gabriel Strefezza. La trattativa per il trasferimento del giocatore all’Olympiacos è ormai alle battute finali.

Strefezza, classe 1997, è noto per la sua versatilità offensiva: nato come esterno d’attacco, si è distinto in Serie B e poi in Serie A per la capacità di agire su entrambe le fasce e per il suo dinamismo. Dopo una stagione positiva con la maglia del Como, in cui ha contribuito con gol e assist, il suo profilo ha attirato l’attenzione del club greco, sempre alla ricerca di rinforzi per le competizioni europee.

Il trasferimento al club del Pireo dovrebbe concludersi per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Un investimento significativo per l’Olympiacos, che punta su Strefezza per dare nuova linfa al reparto offensivo. Il presidente del club greco, Evangelos Marinakis, ha seguito personalmente la trattativa, recandosi a Como per finalizzare l’accordo con la dirigenza italiana. Marinakis, imprenditore e figura influente nel calcio europeo, ha mostrato grande determinazione nel portare a termine l’operazione.

Per il Como si tratterebbe di una cessione strategica, utile sia per finanziare ulteriori movimenti di mercato sia per alleggerire la rosa in vista della nuova stagione. Con l’uscita di Strefezza, il club dovrà valutare eventuali sostituti e rinforzi per mantenere la competitività in campionato.

Gabriel Strefezza ha conquistato i cuori di migliaia di tifosi fin dai tempi della sua esperienza con il Lecce. Nella stagione 2022/23 in Serie A, il talentuoso esterno offensivo brasiliano — noto per la rapidità nello stretto e la capacità di saltare l’uomo — ha messo a referto 8 gol e 4 assist, rivelandosi una risorsa preziosissima per chi l’aveva scommesso anche al fantacalcio.

Il trasferimento sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ma tutto lascia intendere che Gabriel Strefezza vestirà presto la maglia biancorossa dell’Olympiacos.