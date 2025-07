Calciomercato Premier League, due club si sfidano per Sesko, ma uno è in netto vantaggio… La situazione dell'attaccante del Lipsia - Calcio News 24

Calciomercato Premier League, due club vogliono il grande talento del Lipsia Sesko

Un duello tutto inglese per uno dei centravanti più promettenti d’Europa. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Manchester United e Newcastle si stanno sfidando a colpi di progetti e contatti per assicurarsi l’attaccante del Lipsia, Benjamin Šeško. La corsa per il gigante sloveno è entrata nella sua fase più calda e, secondo Romano, la decisione finale del giocatore arriverà a breve.

La situazione, al momento, vede due club con approcci e tempistiche diverse. Il Newcastle si è mosso con largo anticipo, avendo già «presentato il proprio progetto al giocatore». I Magpies vedono in Šeško il terminale offensivo ideale per il loro gioco, un centravanti moderno capace di completare un reparto già ricco di talento. L’offerta di un ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa e in piena crescita è la carta principale che la dirigenza del Newcastle ha messo sul tavolo.

Dall’altra parte, il Manchester United è entrato in scena più di recente, ma con la forza del proprio blasone. I Red Devils, secondo Romano, hanno «avviato i primi colloqui con l’entourage» del giocatore. Sebbene in ritardo rispetto ai rivali, il fascino di Old Trafford rappresenta un’attrazione innegabile per qualsiasi calciatore. La contesa è aperta, e al centro c’è un talento che ha stregato la Premier League.

Benjamin Šeško, a soli 22 anni, è reduce da una stagione straordinaria con il Lipsia, in cui ha messo a segno 25 gol in tutte le competizioni. È un attaccante completo: alto 195 cm, unisce una forza fisica dominante a una velocità sorprendente e a una tecnica di altissimo livello. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria accessibile per i club inglesi, rendendolo l’obiettivo numero uno per chi cerca un bomber dal futuro assicurato.

Ora la palla passa a lui: scegliere il progetto già definito del Newcastle o cedere al richiamo storico del Manchester United.