Barcellona, pronto un colpo ambizioso sul mercato: occhi puntati su Gabriel Jesus! I dettagli

Barcellona, arriva un colpo ambizioso in questa finestra mercato: occhi puntati su Gabriel Jesus! Tutti i dettagli

Il Barcellona non ha intenzione di rallentare. Dopo una stagione 2024-2025 trionfale che ha visto il club catalano dominare in ambito nazionale, la dirigenza blaugrana è al lavoro per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della nuova annata, con un obiettivo ben chiaro: riportare la Champions League al Camp Nou.

Rivoluzione estiva già in corso

Sono già tre i nuovi volti ufficializzati dalla società:

Joan Garcia , portiere classe 2000 proveniente dall’Espanyol, noto per i suoi riflessi e la sicurezza tra i pali

, portiere classe 2000 proveniente dall’Espanyol, noto per i suoi riflessi e la sicurezza tra i pali Roony Bardghji , ala svedese di grande talento e prospettiva, ex Copenaghen

, ala svedese di grande talento e prospettiva, ex Copenaghen Marcus Rashford, attaccante inglese dalla spiccata velocità e abilità nel dribbling, arrivato dal Manchester United

I tre hanno già fatto il loro esordio con il Barça nella recente vittoria per 3-1 contro il Vissel Kobe, ma secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club non ha ancora chiuso il proprio mercato.

Nuovo rinforzo in attacco: Gabriel Jesus nel mirino

Con un reparto offensivo che include stelle come Robert Lewandowski, bomber polacco con il vizio del gol, Ferran Torres, esterno veloce e tecnico, il giovanissimo Lamine Yamal, e gli versatili Raphinha e Rashford, il Barça continua comunque a monitorare il mercato inglese.

Il nome caldo delle ultime ore è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 attualmente in forza all’Arsenal. Nonostante un contratto valido fino a giugno 2027, il giocatore sarebbe finito nel radar di diverse big europee, tra cui Milan, Tottenham e Newcastle.

Incertezze e opportunità

Jesus, reduce da un’annata complicata per via di un infortunio al ginocchio, ha comunque totalizzato 7 reti e 2 assist in 27 presenze ufficiali. Con l’innesto di Viktor Gyökeres all’Arsenal, centravanti svedese in arrivo dallo Sporting CP, il brasiliano potrebbe essere spinto verso una nuova sfida.

Il Barcellona resta alla finestra, pronto a intervenire se dovessero aprirsi spiragli per assicurarsi un ulteriore rinforzo di qualità internazionale.