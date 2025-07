Calciomercato Roma: Ghilardi a un passo, ci sono stati nuovi contatti! Su Vasquez...

Calciomercato Roma: il gialloblù Ghilardi ormai è a un passo, oggi ci sono stati nuovi contatti! Su Vasquez…

La Roma accelera sul fronte calciomercato e si avvicina alla chiusura di un’importante operazione in difesa. Il club giallorosso è sempre più vicino all’acquisto di Daniele Ghilardi, promettente difensore centrale classe 2003 attualmente in forza all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella serata odierna è atteso un nuovo contatto tra le due società per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

L’operazione sarebbe impostata su una base di 11 milioni di euro, di cui 10 milioni come parte fissa e 1 milione di bonus legati a eventuali obiettivi raggiunti. Ghilardi, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e apprezzato per il suo senso della posizione e la maturità tattica, è considerato uno dei talenti più promettenti del panorama difensivo italiano. Una volta raggiunta l’intesa, il giocatore lascerà il ritiro del Verona a Folgaria per sottoporsi alle visite mediche con il club capitolino.

Intanto, Devis Vasquez è già della Roma

Parallelamente all’affare Ghilardi, la Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998. L’estremo difensore arriva da svincolato, dopo aver concluso il proprio contratto con il Milan. Vasquez, che in carriera ha indossato anche le maglie di Ascoli ed Empoli, è noto per le sue qualità atletiche e per la rapidità tra i pali.

Il portiere ha già sostenuto le visite mediche e firmerà a breve il contratto che lo legherà alla Roma. Il suo arrivo rappresenta un’opzione d’esperienza tra i pali, vista anche la precedente collaborazione con Ricky Massara, attuale dirigente giallorosso, ai tempi del Milan.

Strategia mirata per rafforzare la rosa

Con queste operazioni, la Roma conferma la propria strategia mirata a rafforzare la rosa con profili giovani ma già rodati nel massimo campionato. Il club capitolino punta ad allestire una squadra competitiva per la nuova stagione, sotto la guida tecnica di Gasperini, ex allenatore e tecnico dell’Atalanta e ora alla Roma.