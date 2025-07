Calciomercato, che colpo di scena! Tagliafico resta al Lione: salta un colpo di mercato per la Juve, c’è l’accordo!

Calciomercato, colpo di scena! Tagliafico ha deciso e resterà al Lione: salta un colpo di mercato per la Juve, c’è l’accordo! Le ultime

Cambio di rotta inaspettato sul mercato europeo: Nicolas Tagliafico, 31 anni, terzino sinistro argentino d’esperienza e campione del mondo 2022 con la Selección, ha scelto la continuità. Malgrado il forte interesse da parte di diversi top club europei, tra cui la Juventus, il difensore ha deciso di prolungare il suo contratto con l’Olympique Lione.

Accordo raggiunto con l’OL: dettagli del rinnovo Secondo quanto riportato dal giornalista francese Hugo Guillemet, il Lione ha blindato Tagliafico con un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Il giocatore ha respinto diverse offerte allettanti provenienti da club di Premier League e Serie A, confermando la propria volontà di proseguire in Ligue 1. Un segnale forte, che rafforza la progettualità del club francese e consolida la leadership difensiva del terzino.

Juve e le pretendenti costrette a cambiare rotta Per la Juventus, che monitorava da mesi la situazione, si tratta di una ghiotta occasione sfumata. Tagliafico era considerato il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra: esperto, affidabile e ingaggiabile a parametro zero. La sua duttilità tattica e mentalità vincente lo rendevano perfetto per il progetto bianconero, con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo della rosa senza investimenti onerosi.

Con il rinnovo ufficiale, la Vecchia Signora e le altre interessate devono ora virare su alternative. Il mercato dei terzini, già povero di profili esperti e accessibili economicamente, perde una delle pedine più ambite. Una svolta che inciderà sulle strategie estive di diversi club in cerca di rinforzi.

Impatti sul mercato e scenari futuri La permanenza di Tagliafico al Lione chiude una delle trattative più attese della sessione estiva. Per la Juventus si apre ora una fase di valutazione interna per identificare nuovi nomi. Tra i candidati restano profili come Robin Gosens e Fabiano Parisi, ma con costi e caratteristiche diverse. Il club torinese dovrà ricalibrare obiettivi e budget per non farsi trovare impreparato.