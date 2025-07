Calciomercato: Xhaka torna in Premier League! Il Sunderland lo accoglie a braccia aperte, i dettagli

Calciomercato: Xhaka sbarca in Premier League! Il Sunderland lo accoglie a braccia aperte, gli aggiornamenti

Granit Xhaka, centrocampista svizzero di grande esperienza e leadership, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo diverse stagioni in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, il 32enne farà ritorno in Premier League per vestire la maglia del Sunderland. Il club inglese, storico protagonista del calcio britannico, è pronto a puntare su di lui per rafforzare la mediana e alzare l’asticella delle ambizioni.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Xhaka è appena atterrato nel Regno Unito e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, preludio alla firma del contratto fino al 2028. Milan e Inter lo avevano monitorato attentamente, ma la volontà del giocatore di tornare in Inghilterra è stata decisiva.

La carriera di Xhaka è contraddistinta da numeri importanti: con l’Arsenal, dove ha giocato dal 2016 al 2023, ha collezionato 297 presenze e 23 gol, imponendosi come uno dei pilastri del centrocampo dei Gunners. In precedenza aveva indossato la maglia del Borussia Mönchengladbach (140 presenze, 9 gol), del Basilea (67 presenze, 3 gol) e della sua formazione Under 21 (37 partite e ben 11 reti). La sua esperienza al Leverkusen si è conclusa con 99 presenze e 6 reti.

Anche in nazionale, Xhaka ha lasciato il segno: 137 presenze con la Svizzera e 14 reti. Ha partecipato a diverse edizioni di Europei e Mondiali, e ha guidato la squadra con il carisma che lo contraddistingue. Il suo percorso giovanile è stato altrettanto ricco, con apparizioni in tutte le selezioni Under, dall’U17 all’U21.

Il contratto con il Bayer Leverkusen sarebbe scaduto nel 2028, ma il desiderio di Xhaka di tornare a calcare i campi inglesi ha spinto tutte le parti a trovare un accordo anticipato. Il Sunderland, che punta a risalire in Premier League in modo stabile, trova in lui un leader tecnico e mentale per il futuro.