La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon ha superato Maldini al 1° posto e guida fra i giocatori in attività

Chi detiene il record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio. Record presenze Serie A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e attualmente ha totalizzato 653 presenze in Serie A con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 presenze tutte con la maglia del Milan. Terzo gradino del podio per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, fermatosi a 619, anche nel suo caso tutte con la maglia giallorossa sulle spalle.

Fra i giocatori ancora in attività nel massimo campionato italiano, dietro al secondo portiere della Juventus troviamo ben staccato il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic (497 presenze con le divise di Udinese, Treviso, Lazio e Inter) e il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella (484 presenze). Nella seguente classifica di presenze in Serie A sono escluse quelle in:

Campionati non a girone unico (dal 1898 al 1928-29)

Campionato di Guerra (1943-44)

Divisione Nazionale (1945-46)

Gare di spareggio

Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori

Gianlugi BUFFON, 653 presenze Paolo MALDINI, 647 Francesco TOTTI, 619 Javier ZANETTI, 615 Gianluca PAGLIUCA, 592 Dino ZOFF, 570 Pietro VIERCHOWOD, 562 Roberto MANCINI, 541 Silvio PIOLA, 537 Enrico ALBERTOSI, 532 Gianni RIVERA, 527 Giuseppe BERGOMI. 519 Alberto GILARDINO, 514 Ciro FERRARA, 500 Giovanni GALLI, 499 Samir HANDANOVIC, 497 Tarcisio BURGNICH, 494 Andrea PIRLO, 493 Giuseppe FAVALLI, 486 Fabio QUAGLIARELLA, 484 Alessandro DEL PIERO, 478 Giancarlo DE SISTI, 478 Angelo PERUZZI, 478 Giacinto FACCHETTI, 475 Franco BARESI, 470 Pietro FERRARIS II, 469 Sergio CERVATO, 466 Franco CAUSIO, 460 José ALTAFINI, 459 Daniele DE ROSSI, 459 Sergio PELLISSIER, 459 Alessandro COSTACURTA, 458 Goran PANDEV, 458 Roberto BAGGIO, 452 Dario DAINELLI, 446 Sebastian FREY, 446 Antonio DI NATALE, 445 Giampiero BONIPERTI, 443 Mario CORSO, 436 Giacomo MARI, 426 Francesco JANICH, 425 Amedeo AMADEI, 423 Paolo CANNAVARO, 422 Luca MARCHEGIANI, 422 Fabio CANNAVARO, 421 Morgan DE SANCTIS, 419 Alessandro MAZZOLA, 417 Alessandro NESTA, 417 Francesco ANTONIOLI, 416 Cesare MALDINI, 412 Massimo GOBBI, 411 Marek HAMSIK, 409 Lido VIERI, 409 Sergio SANTARINI, 406 Giorgio FERRINI, 405 Diego FUSER, 405 Giuseppe SAVOLDI, 405 Matteo BRIGHI, 405 Mauro TASSOTTI, 404 Luciano CASTELLINI, 403 Romano FOGLI, 403 Sandro SALVADORE, 403 Lucidio SENTIMENTI IV, 403 Simone PERROTTA, 402 Gino ARMANO, 401 Carlo REGUZZONI, 401 Paolo PULICI, 401 Antonio CASSANO, 400 Teobaldo DEPETRINI, 400 Kurt HAMRIN, 400 Gaetano SCIREA, 397 Guido VINCENZI, 397 Giorgio CHIELLINI, 397 Clarence SEEDORF, 396 Fabrizio FERRON, 394 Bruno PESAOLA, 394 Christian PANUCCI, 394 Mario BERGAMASCHI, 393 Giuseppe SABADINI, 393 Massimo AMBROSINI, 392 Alessandro GAMBERINI, 392 Giuseppe BARESI, 392 Carlo ANNOVAZZI, 391 Giacomo BULGARELLI, 391 Luigi DI BIAGIO, 391 Simone VERGASSOLA, 390 Giampiero PINZI, 389 Gaudenzio BERNASCONI, 388 Giuseppe FURINO, 388 Giuseppe BRUSCOLOTTI, 387 Francesco MORINI, 387 Stefano TACCONI, 387 Ivano BLASON, 386 Giacomo LOSI, 386 Alessandro LUCARELLI, 386

Fausto PARI, 384 Andrea CONSIGLI, 384 Giampaolo PAZZINI, 383 Nestor SENSINI, 383 Gabriele ORIALI, 382

*Classifica aggiornata al 24 gennaio 2021. In neretto i giocatori ancora in attività.