Calciomercato Cremonese: occhi puntati su Baschirotto per rinforzare la difesa, le ultimissime

Calciomercato Cremonese: nel mirino è finito Baschirotto per rinforzare la difesa, le ultimissime notizie sui neo promossi

La Cremonese, appena promossa in Serie A, sta intensificando le operazioni di mercato per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei desideri c’è Federico Baschirotto, difensore centrale classe 1996 attualmente in forza al Lecce. Conosciuto per la sua fisicità imponente, la grinta nei duelli aerei e la leadership in campo, Baschirotto rappresenta un profilo ideale per dare solidità ed esperienza al reparto difensivo grigiorosso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra i club è in fase avanzata e si potrebbe chiudere a breve. L’operazione economica dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un giocatore reduce da una stagione positiva in Serie A con i salentini. L’arrivo di Baschirotto sarebbe un rinforzo di peso per il tecnico Davide Nicola, che torna sulla panchina della Cremonese dopo esperienze rilevanti con club come Torino e Salernitana, noto per la sua capacità di motivare le squadre e raggiungere obiettivi insperati.

Ma il mercato difensivo della Cremonese non si ferma qui. I dirigenti stanno valutando anche il profilo di Koffi Djidji, centrale classe 1992, attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Torino. Djidji, difensore franco-ivoriano con oltre 100 presenze in Serie A, è apprezzato per la sua versatilità tattica e buona lettura del gioco. L’interesse della Cremonese è concreto, sebbene il giocatore stia dialogando anche con alcune squadre di Serie B.

L’obiettivo della società è chiaro: costruire una linea difensiva solida, con calciatori esperti e abituati al ritmo e alle pressioni del massimo campionato. L’inserimento di figure come Baschirotto e Djidji, oltre a migliorare la tenuta difensiva, garantirebbe un salto di qualità e maggiore affidabilità.