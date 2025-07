Calciomercato Genoa, è ufficiale! Colombo lascia il Milan, giocherà con il Grifone: i comunicati dei due club

Calciomercato Genoa, è ufficiale! Colombo lascia il Milan, giocherà con il Grifone la prossima stagione: i comunicati dei due club

Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione dell’attaccante Lorenzo Colombo al Genoa. Il giovane centravanti italiano, nato nel 2002 a Vimercate, vestirà la maglia rossoblù con la formula del prestito temporaneo, che include un diritto d’opzione destinato a diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni prestabilite. Colombo è un prodotto del vivaio rossonero e ha debuttato in Serie A con il Milan nel 2020.

La carriera del promettente attaccante, noto per la sua forza fisica, il fiuto del gol e la capacità di attaccare la profondità, è stata finora caratterizzata da una serie di esperienze in prestito utili alla sua maturazione tecnica e tattica. Quello al Genoa rappresenta il sesto trasferimento temporaneo della sua carriera, dopo le esperienze con Cremonese, SPAL, Lecce, Monza ed Empoli. In particolare, a Lecce ha vissuto una stagione da protagonista, contribuendo alla salvezza dei salentini con gol pesanti e prestazioni convincenti. Ecco i comunicati dei due club, il Genoa e il Milan:

COMUNICATO GENOA – Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nato a Vimercate (MB) l’8 marzo del 2002 arriva a titolo temporaneo dal Milan, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In Serie A Enilive ha collezionato 100 presenze e 15 reti con le maglie di Milan, Lecce, Monza ed Empoli. Con la Nazionale U21 ha disputato due edizioni del Campionato Europeo, dopo aver fatto parte di tutte le nazionali Under giovanili. Benvenuto a Genova, Lorenzo

COMUNICATO MILAN – AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d’opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo al Genoa CFC. Il Club augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.