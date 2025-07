Calciomercato: il Lipsia pronto a valutare la cessione di Benjamin Sesko, le ultimissime

Calciomercato: adesso il Lipsia è pronto a valutare la cessione di Benjamin Sesko, le ultimissime e le notizie

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il RB Lipsia si trova ad affrontare una delle operazioni più complesse della sessione: la possibile partenza dell’attaccante sloveno Benjamin Sesko. Il club tedesco, noto per la sua strategia attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, sembra intenzionato a prendere come punto di riferimento la recente cessione di Hugo Ekitike al Liverpool.

Ekitike, attaccante francese classe 2002, ha brillato nell’ultima stagione con l’Eintracht Francoforte, segnando 22 gol complessivi. Il suo trasferimento in Premier League si è concluso con una cifra significativa: 79 milioni di sterline, di cui 69 garantiti e 10 legati a bonus. Questa valutazione potrebbe rappresentare la base per le trattative riguardanti Sesko.

Benjamin Sesko, 22 anni, è reduce da una stagione altrettanto positiva: 21 reti in tutte le competizioni con il Lipsia. Attaccante dal fisico imponente e grande mobilità, Sesko ha attirato l’attenzione di club di primo piano come Newcastle United e Manchester United. I Magpies, in particolare, seguono il giocatore nel caso in cui Alexander Isak — centravanti svedese classe 1999 — dovesse cambiare squadra. Anche i Red Devils osservano il profilo di Sesko, già noto ai dirigenti fin dai suoi esordi con il Red Bull Salisburgo. Tuttavia, l’interesse dello United resta legato a eventuali cessioni in attacco.

Un elemento centrale nella trattativa è il gentleman’s agreement tra Sesko e il Lipsia: il club non ostacolerà la sua partenza qualora arrivi un’offerta ritenuta congrua. Nonostante l’interesse proveniente da squadre saudite, Sesko ha già espresso il desiderio di rimanere nel calcio europeo, puntando a club in grado di competere per trofei nazionali ed europei.

La situazione rimane in evoluzione e sarà una delle più seguite nelle prossime settimane. Con l’estate che entra nel vivo, gli scenari per Sesko promettono di animare ulteriormente il mercato internazionale.