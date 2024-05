Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha vinto la Bundesliga da imbattuto, un risultato incredibile, soprattutto se si considera che si tratta anche il primo campionato per le aspirine. Il fatto che sia successo in uno dei principali campionati europei ha ovviamente aumentato l’aurea di epicità dell’impresa di Wirtz e compagni. Ma nell’Europa meno nobile ci sono state molte altre prime volte. Di seguito tutte le squadre che hanno vinto per la prima volta il campionato.

L’Egnatia ha vinto il suo primo titolo albanese. In una stagione non semplice, la squadra ha superato la tragica morte dell’attaccante Raphael Dwamena, morto sul campo a novembre, per aggiudicarsi la sua prima Kategoria Superiore. Hanno vinto anche la coppa, che il portiere Alen Sherri ha festeggiato proponendo alla sua ragazza di sposarlo in campo dopo il fischio finale.

Double joy for KF Egnatia goalkeeper, Alen Sherri. After winning the Albanian Cup tonight, he proposed on the pitch to his fiancé. Obviously, she said "Yes"

L’UE Santa Coloma è uscito dall’ombra dei rivali cittadini dell’FC Santa Coloma per vincere una doppietta di campionato e coppa di Andorra. Soprannominati gli Scoiattoli, i loro fan hanno la tradizione di celebrare l’ultima partita casalinga della stagione vestendosi come i suddetti animali. Nella finale della Coppa di Andorra hanno indossata una maglia ispirata a Dragonball di Akira Toriyama.

Worn by UE Santa Coloma today, during the Andorra Cup Final, kit, in tribute to creator Akira Toriyama

L’Ordabasy è diventato il quarto club diverso a vincere la Premier League kazaka negli ultimi quattro anni, quando ha vinto il primo titolo nel 2023. Sarà il club più ad oriente nei preliminari della Champions League 2024/25 e quindi probabilmente accumulerà notevoli miglia aeree quest’estate.

Dopo aver fatto su e giù dalla Serie A alla B lituana, il Panevėžys è finalmente diventato campione della A Lyga con 12 punti nel 2023. Ma da allora le cose non sono andate bene: il Panevėžys è l’unico campione in carica della UEFA ad essere ultimo nel proprio campionato.

Nato nel 2003 dalla fusione tra Red Boys Déifferdeng e Déifferdeng, il FC Déifferdeng ha vinto la sua prima Division Nationale. Dai suoi padri ha preso qualche goccia di calcio nobile europeo: nel 1984/85 il Red Boys strappò un pareggio per 0-0 in Coppa UEFA all’Ajax, perdendo però 14-0 al ritorno. Nella sua breve storia vanta già un doppio confronto con il PSG nell’Europa League 2011-12, perdendo con due dignitosissimi 2-0.

Ispirati dalla loro nuova leadership ghanese, il Petrocub della piccola città di Hînceşti ha fatto l’impensabile e ha detronizzato lo Sherif Tiraspol. Lo Sheriff aveva vinto il titolo per 8 anni consecutivi, ma si è scontrato con il nuovo formato del campionato, che ha visto i punti azzerati a 0 nelle ultime 10 partite.

Dečić, della cittadina di Tuzi nel Montenegro centrale, è spuntato dal nulla per conquistare il suo primo titolo questa stagione. Con il Mornar che è sorprendentemente arrivato secondo, è la prima volta nella storia del Montenegro che sia il Sutjeska che il Budućnost, principali squadre del paese finiscono fuori dalle prime due.

Lo Jagiellonia Białystok batte lo Śląsk Wrocław per differenza reti negli scontri diretti e conquista il primo suo titolo nell’Ekstraklasa all’ultima giornata. Ma poiché la città dei nuovi campioni di Polonia non si trova a meno di 200 km da un aeroporto – una disposizione della UEFA – il club potrebbe aver bisogno di trovare una nuova sede per le partite europee. La tifoseria del club è famosa per le sue posizioni fortemente anticomuniste.

Jagiellonia Białystok just won the Polish football league for the first time ever

The club is famous for its strong anticommunist stance

🇵🇱 pic.twitter.com/KBN2EtSn2L

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 26, 2024