Calciomercato Udinese, QUELLA BIG ci prova per Jaka Bijol. Ecco la SITUAZIONE con i bianconeri

Calciomercato Udinese, il Bologna CI PROVA per Jaka Bijol: il PUNTO sulla trattativa per il difensore sloveno bianconero

Tra i nomi presenti sul taccuino dei dirigenti di molte squadre di Serie A è sicuramente quello di Jaka Bijol. Il centrale dell’Udinese si è messo in mostra all’Europeo con la Slovenia ed ora per lui le richieste non mancano. Su tutte una squadra italiana su di lui.

Come fa sapere Sky Sport, il centrale piace parecchio ai rossoblù ma al momento c’è una certa distanza tra domanda e offerta con i friulani. La richiesta dei bianconeri è di 18 milioni più bonus, mentre il Bologna non intende spingersi oltre i 12 milioni.