Bordeaux FALLITO, Lizarazu: «Gerard Lopez? Deve SPARIRE dalla città» – FOTO

Le parole di Bixente Lizarazu, ex leggenda del Bordeaux, dopo il fallimento dello storico club francese e sul proprietario Gerard Lopez

Dopo il fallimento del Bordeaux, storica squadra della Ligue 1 che vanta 6 titoli di campione di Francia, l’ex Bixente Lizarazu, si è lanciato sui social in una invettiva contro il presidente della società non più professionista, Gerard Lopez. Di seguito le sue parole.

«Sono indignato, come tutti coloro che amano questo club. Ma quanto sta accadendo è purtroppo la conseguenza di tanti anni di gestione sportiva e finanziaria disastrosa. Dall’arrivo di Gérard Lopez è diventata incomprensibile e testarda. Retrocesso dalla Ligue 1 alla Ligue 2 per motivi sportivi. Retrocessione dalla Ligue 2 alla terza serie (o anche N2) per motivi amministrativi e finanziari… E leggo che Gérard Lopez intende restare presidente e proprietario? Quest’uomo deve scomparire da Bordeaux e dal nostro amato sud-ovest. Qualunque cosa accada, spero con tutto il cuore che un giorno questo grande club riconquisti il ​​suo posto ai vertici del calcio francese».