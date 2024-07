Vieri SVELA sul 5 maggio: «La BATOSTA più grande della mia carriera. Sul GEMELLAGGIO con la Lazio...»

Vieri: «Il 5 maggio mi ha DISTRUTTO. Pianto due ore di fila, pensavo che…». Le dichiarazioni dell’ex attaccante su quel giorno

Christian Vieri ha parlato a Prime Video nell’intervista di Luca Toni all’interno di “Fenomeni“: rivelando anche le sue sensazioni quando ritorna a parlare del 5 maggio 2002: quando perse lo Scudetto 2001 2002.

«Il 5 maggio fu una batosta. Una partita che ancora oggi mi chiedono “ma come avete fatto?”. Abbiamo preso 4 pappardelle, abbiamo perso… Sicuri di vincere? Sicuri no, però sei in vantaggio, la Lazio era tranquilla… Il gemellaggio? Tra i tifosi magari, ma tra i giocatori no! Tutti dicevano che era già vinta, e alla fine abbiamo perso 4-2. Eravamo distrutti. Sono state due batoste: il 5 maggio, che è una batosta fisica e mentale, dopo essere stati tutto l’anno primi. E poi perdiamo quella partita là, io ero nello spogliatoio che piangevo. Dopo mezz’ora mi dicono: “C’è un problema. Dobbiamo fare i playoff per la Champions League”. Da primi e vincere tutto a terzi e dover fare gli spareggi di Champions contro lo Sporting Lisbona. Ho pianto due ore di fila, pensavo che sarei andato di nuovo in ritiro tra 15-20 giorni».