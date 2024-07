Valentin Carboni VICINO al Marsiglia? Le CONDIZIONI di mercato dell’Inter (PREZZO compreso)

Valentin Carboni Marsiglia, TRATTATIVA tra i francesi e l’Inter. Ecco le CONDIZIONI dei nerazzurri sul giovane talento argentino

Il Marsiglia è in pressing per l’acquisto di Valentin Carboni e pare aver accelerato nelle ultime ore nei dialoghi con l’Inter per portare il talento nerazzurro alla propria corte. Alfredo Pedullà, svela un’indiscrezione su una condizione posta sulle cifre da spendere.

I DETTAGLI – «L’Inter lo libera a condizione di mantenere il controllo del cartellino. L’Olympique Marsiglia è in pressing, De Zerbi ha chiamato lui e la famiglia almeno 10 volte. Il club francese è disposto a prenderlo in prestito oneroso di 3-4 milioni, più 35-36 milioni di euro per il diritto di riscatto. Ma l’Inter avrà un diritto di controriscatto pagando una minima cifra come premio di valorizzazione. Un’operazione che darebbe la possibilità all’Inter di guardare al mercato in entrata. Magari a Gudmundsson, ma questo è un altro paio di maniche».