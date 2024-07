UEFA, indiscrezione CLAMOROSA! Le italiane rischiano l’esclusione DALLE COPPE EUROPEE: c’entra l’EMENDAMENTO Mulè. I dettagli

L’Italia rischia di vedere le proprie squadre non partecipare alle prossime coppe europee. Come riporta Repubbica, Ceferin avrebbe contattato Abodi per confessargli questa cosa. Il tutto sarebbe causato dell’emendamento Mulè al decreto Sport e istruzione, che prevede l’autonomia delle leghe dalla Federcalcio. Di seguito il presunto messaggio di Ceferin.

PAROLE – «Se il testo resta così, dovremo escludere le squadre italiane dalle coppe europee».