Conferenza D’Aversa in vista di Empoli Cagliari: «Gara importante, ma non abbiamo obblighi. Ecco cosa dobbiamo fare»

Nella conferenza stampa che anticipa la 31a giornata di Serie A dell’Empoli, contro il Cagliari, che si terrà domani, 6 aprile alle 15, D‘Aversa ha parlato dell’importanza per la corsa salvezza della sfida.

SALVEZZA – «Il termine obbligo non mi piace, non voglio l’ansia del risultato. Indubbiamente è importantissima, dobbiamo essere consapevoli che il post Coppa italia ci deve far trasformare la delusione in rabbia positiva. I nostri tifosi sono stati encomiabili e anche per loro dobbiamo fare il massimo. Si tratta di una partita importante, il campionato non finisce domani ma in primavera si decidono i destini delle squadre»

COSA DOBBIAMO FARE – «Rispetto all’andata sono cambiate tante cose, ai miei ragazzi chiedo gli stessi standard di Como migliorando l’aspetto realizzativo. Siamo sempre stati offensivi, affrontiamo una squadra che gioca molto verticalizzando. Sono esperti, nell’ultima partita hanno trovato un risultato che forse non rispecchia l’andamento della gara perché sono stati molti bravi a concretizzare. Dobbiamo ragionare solo su noi stessi».