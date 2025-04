Jeda: «Cagliari? Ha dimostrato una solidità fondamentale, Nicola andrebbe riconfermato. E sul mercato estivo…»

Jedaias Capucho Neves, ex giocatore del Cagliari noto come Jeda, è intervenuto ai microfoni di Cagliarinews24.com in esclusiva. Le dichiarazioni

Jedaias Capucho Neves, ex attaccante del Cagliari meglio noto come Jeda, in vista dello scontro delicato che attende la sua ex squadra ad Empoli, è intervenuto ai microfoni di CagliariNews24.

Il Cagliari sarà alle prese con la gara cruciale contro l’Empoli in programma domenica. E’ una partita di un certo spessore. Secondo lei quale compagine avrà la meglio? Pensa che i ragazzi di D’Aversa possano attuare la svolta proprio contro i sardi?

«Io mi auguro assolutamente di no, ma credo che possiamo definire la partita “crocevia” per il Cagliari, quella più importante in questo momento che possa definire un po’ quello che può essere il discorso salvezza. Una buona fetta di essa passa da questa partita perché il Cagliari oltre che a trovare una diretta concorrente, trova anche una squadra molto tosta, valida che non va, non dico sottovalutata, perché il Cagliari non lo farebbe mai a sottovalutare. E’ una partita che deve considerare veramente come una finale di campionato».

La lotta salvezza tendenzialmente si presenta sempre travagliata, ma al contempo è in grado di regalare dei colpi di scena. Quali sono secondo lei le squadre che riusciranno in tale impresa?

«Diciamo che in questo momento guardando la classifica credo che corrisponda molto ai valori di quelli che sono perché secondo me sotto, a parte il Monza, però tutte le altre se la giocano e si equivalgono. Chiaramente quella che sbaglia di meno avrà la meglio, soprattutto nelle partite importanti e fondamentali di scontri diretti sa giocarsela bene. Diciamo che il Cagliari fino a questo momento sia stato abbastanza lineare, convincente. Può fare di meglio sulle partite in casa, però nell’ultima veramente ha convinto alla grande nonostante giocasse contro l’ultima in classifica che non era una cosa scontata. Ha dimostrato una certa solidità, una maturazione abbastanza importante e questo mi piacerebbe vedere, ovvero quello spirito fino alla fine».

