Champions League, continuna la crisi infortuni per il Bayern Monaco: si ferma anche Raphael Guerreiro; ci sarà contro l’Inter?

Bayern Monaco, continua l’emergenza infortuni: si ferma anche Raphael Guerreiro, ci sarà per l’andata contro l’Inter?

Il Bayern Monaco deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Il tecnico Vincent Kompany ha già perso Alphonso Davies (stagione finita per la rottura del crociato), Hiroki Ito (frattura del metatarso, fuori tre mesi), Dayot Upamecano (problema alla cartilagine del ginocchio, almeno un mese di stop) e il portiere Manuel Neuer (infortunio al polpaccio). A questi si aggiunge ora anche Raphael Guerreiro, che secondo la Bild oggi ha lavorato a parte e difficilmente sarà disponibile per la sfida di Bundesliga di venerdì contro l’Augsburg.

Resta da capire se il terzino portoghese riuscirà a recuperare per l’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter, in programma l’8 aprile all’Allianz Arena. Se il rientro dovesse slittare, Kompany potrebbe essere costretto ad adattare Sacha Boey sulla fascia sinistra o puntare su un giovane del settore giovanile.