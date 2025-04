Le ultime sulla situazione infortuni in casa Bayern Monaco in vista dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter

Calciomercato.com fa il punto sula situazione infortuni in casa Bayern Monaco in vista dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter.

EMERGENZA BAYERN MONACO – «Allarme rosso in casa Bayern Monaco: troppi infortuni, soprattutto in difesa. Upamecano, Ito e Davies hanno concluso la loro stagione, Kim e Guerreiro non sono al meglio. Kompany è quindi corso ai ripari, chiamando sette calciatori minorenni delle giovanili ad allenarsi con la prima squadra. Alcuni di loro potrebbero strappare una convocazione per la partita di campionato contro l’Augsburg e per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Sono cinque i difensori chiamati da Kompany per sopperire alle tante assenze: il primo è Cassiano Kiala, classe 2009 e capitano della Germania Under 16. È arrivato da poco anche Chivano Wijks, terzino destro olandese di 16 anni che può giocare anche come centrale. I bavaresi lo hanno strappato al Feyenoord, mentre dall’Ingolstadt è arrivato Roko Mijatovic. Raphael Pavlic ha 17 anni, è entrato nel settore giovanile del Bayern nel 2016 e gioca per la nazionale tedesca Under 17. Il giocatore più avanti nel suo percorso di crescita è Julien Gerd-Joachim Yanda. Classe 2007, è passato ai bavaresi dal St. Pauli, con cui è andato in panchina in una partita di Bundesliga. Attualmente gioca nella seconda squadra del Bayern Monaco. Con la prima squadra si è allenato anche un attaccante di 17 anni: Jonah Kusi-Asare. Il settimo minorenne del Bayern Monaco è Lennart Karl, considerato un talento dal futuro assicurato. In campo si muove come un classico numero 10».