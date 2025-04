Boca Juniors Cavani, tutto finito? La situazione dell’ex Napoli, non convince i tifosi. Le ultime sul suo futuro

Non procede bene l’avventura in argentina, al Boca Juniors, di Edinson Cavani. Le prestazioni dell’attaccante uruguaiano ex Napoli, arrivato nel 2023 alla Bombonera, sembra essere in lento declino con sole 2 reti in 8 apparizioni.

L’ultimo match, con rigore sbagliato e una clamorosa occasione mancata nella sconfitta per 2-0 contro il Newell’s, non aiutano Cavani, che secondo il quotidiano argentino Olé avrebbe perso il sostegno del 63% dei suoi tifosi.

Per Football Mercato, però, nessun caso critico, con Edison Cavani che dovrebbe rimare legato al club fino al 2026, anno della scadenza del contratto con cui è legato al club.