Conferenza stampa Giampaolo, il Lecce pronto per il Venezia: «Stiamo bene. Costruzione dal basso? Ecco cosa penso»

Durante la conferenza stampa Giampaolo, allenatore del Lecce, pronto per il Venezia: «Stiamo bene. Costruzione dal basso? Ecco cosa penso»

In vista di Lecce Venezia, in programma domani 6 aprile, alle ore 15:30 al Via Del Mare, per la 31a giornata di Serie A, in conferenza stampa Marco Giampaolo ha parlato della situazione del Lecce in vista della partita, rimarcando le proprie idee tattiche.

COME ARRIVA ALLA PARTITA – «La squadra si è allenata bene, ha fatto le cose per bene. La serie di sconfitte chiaramente non è salutare. Le sconfitte di tolgono sicurezze e autostima, ma questo non succede solo al Lecce, succede anche alle grandi squadre. La settimana però è stata buona, la squadra ha fatto le cose per bene per prepararsi a una partita molto importante»

COME USCIRE DA QUESTO MOMENTO – «Senza perdere la testa, con lucidità. Non individualmente e non con comportamenti ti irrazionali. La giusta tensione della partita va veicolata in una certa direzione e non nella direzione sbagliata»

COSTRUZIONE DAL BASSO – «La costruzione dal basso non è un esercizio di stile, serve a creare spazi nella metà campo avversaria. Non seguo i luoghi comuni. Questa soluzione di gioco ci ha permesso di creare anche delle reti. Se poi un errore deve mettere in discussione il pensiero…io non giudico col senno di poi. Inseguiamo l’idea e la portiamo avanti per perfezionarla, cercando di sbagliare il meno possibile. La costruzione dal basso si fa, quando ci sono le condizioni. Poi la scelta della giocata è situazionale»