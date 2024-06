Di Lorenzo nel mirino di QUEL CLUB sul mercato. Le NOVITA’ sul capitano del Napoli

Di Lorenzo mercato, un club di Serie A è in VANTAGGIO su tutte le altre pretendenti per il capitano del Napoli. La situazione

Il nome di Giovanni Di Lorenzo è stato accostato anche al calciomercato Milan. Il terzino del Napoli, ormai in rottura col presidente De Laurentiis e col club partenopeo, potrebbe dire addio in estate, rimanendo comunque in Serie A. Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri, ci sono Inter e Juve. Il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube ha spiegato lo stato della trattativa.

PAROLE – «L’Inter è concretamente su Di Lorenzo? No, più la Juve, lo abbiamo detto, se dovesse lasciare Napoli. È una cosa sicuramente tutta da seguire».