Polonia, i PRE-CONVOCATI per gli Europei: RECORD di 11 “italiani” presenti

Michal Probierz, commissario tecnico della Polonia, ha diramato le convocazioni per gli Europei in programma in estate

La Polonia di Michal Probierz ha diramato la liste dei convocati per gli Europei in programma in estate in Germania. Presenti ben 11 “italiani”. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nizza), Lukasz Skorupski (Bologna) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice).

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Pawel Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznan) e Sebastian Walukiewicz (Empoli).

Centrocampisti: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Sliz (Atalanta), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Fenerbahce), Michal Skoras (Bruges), Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (Roma) e Piotr Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) e Karol Swiderski (Verona).