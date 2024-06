Skriniar: «Con il PSG una stagione a metà. Dire ADDIO a Parigi? Ora vi svelo il mio FUTURO»

Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, ha commentato la sua stagione con la maglia del Paris Saint Germain nella lunga intervista concessa a Sport Aktuality. Ecco le sue dichiarazioni.

ANALISI STAGIONE – «Questa prima stagione la dividerei in due: prima e dopo l’infortunio. Mentre stavo bene, ero uno dei giocatori più utilizzati. Tutto è stato fantastico. Ho giocato, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto. È arrivato uno sfortunato infortunio alla caviglia e questo mi ha rallentato un po’. Sapevo che potevano esserci dei limiti e lo sapevano anche le persone del club e l’allenatore. Il mio gioco si basa sulla fisicità e se non sono sano al 100% non posso dare il 100%. È logico, ma ora va tutto bene. Verso fine stagione mi sentivo benissimo, cosa di cui sono sicuramente molto felice. Non dico che non ho giocato solo a causa dell’infortunio. Ho cercato di mettere le cose in ordine il prima possibile in modo da poter iniziare e aiutare la squadra. L’allenatore probabilmente ha visto che nelle partite difficili gli altri sono più preparati e forse ha visto in me che ho ancora qualche limite. Ma so che ero pronto a dare il massimo, anche per 15 minuti di partita. Bisogna anche rendersi conto che abbiamo due o tre top player per ogni ruolo e non è facile. Ma sono comunque felice perché ho giocato in tutte le partite di campionato dopo l’infortunio»

CHAMPIONS LEAGUE – «Mi ha fatto piacere che l’allenatore mi abbia messo in campo subito dopo l’infortunio, anche se avevo fatto solo due allenamenti. Certo, mi è dispiaciuto non aver giocato la Champions, sicuramente ero pronto, ma l’allenatore ha scelto qualcun altro, cosa che rispetto. Ma anche questo è il calcio. È la mia prima stagione in una nuova squadra, oltre a questa statistica dei minuti giocati, abbiamo vinto tre coppe, quindi posso sicuramente ritenermi soddisfatto. Certo, in Champions League avremmo dovuto fare meglio, ma abbiamo portato a casa tre trofei»

MBAPPE’ – «È sicuramente un peccato che se ne vada, ma è la sua carriera e la sua vita. Lui stesso riterrà opportuno quando annunciare dove e quando andrà. Se dovessi parlare di Kylian come ragazzo, è un ragazzo normale in squadra, è figo nello spogliatoio e mi rendo conto che può sembrare arrogante alla gente attraverso i media e i social network, ma non è così. Con lui ho avuto solo belle esperienze e penso che abbiamo un ottimo rapporto»

FUTURO – «Via dal Psg? L’allenatore o qualcuno del club non è mai venuto a dirmi che non era contento di me, o che non gli piaceva qualcosa. Anzi»